سيول تستقبل مليون مريض أجنبي في العام الماضي

Write: 2025-09-04 14:40:17Update: 2025-09-04 14:42:16

Photo : YONHAP News

صرحت  بلدية  سيول  اليوم  بأن  عدد  السياح  الأجانب القادمين  للعلاج  الطبي  في  العاصمة الكورية  قد  بلغ  حوالي  مليون  شخص  خلال  العام  الماضي، ليسجل  رقما  قياسيا. 
ووفقا  لتحليل أجرته  بلدية  سيول  لبيانات  "حالة استقطاب  المرضى  الأجانب لعام  2024"  التي  نشرتها  وزارة  الصحة  والرعاية الاجتماعية  والمعهد  الكوري لتطوير  الصناعة  الصحية، زار  كوريا  الجنوبية في  العام  الماضي مليون  و170  ألفا  و467  مريضا  أجنبيا  من  202  دولة  حول  العالم، وقد  تلقى  999  ألفا  و642  منهم  العلاج في  مؤسسات  طبية  داخل  سيول. 
ويُعد  هذا  الرقم  أعلى  بحوالي  2.1  مرة  مقارنة بالعام  الأسبق  الذي  بلغ  فيه  473  ألفا  و340،  وبحوالي 3.1  مرة  مقارنة بعام  2019،  أي  قبل  جائحة  كورونا،  عندما  بلغ  320  ألفا  و284. 
وبلغ  إجمالي الرسوم  الطبية  التي  دفعها  المرضى الأجانب  ببطاقات  الائتمان الصادرة  في  الخارج إلى  المؤسسات  الطبية في  سيول  خلال  العام  الماضي تريليونا  و200  مليار  وون،  وهو  ما  يمثل  85.7%  من  إجمالي  المدفوعات في  جميع  أنحاء  كوريا،  والبالغة تريليونا  و400  مليار  وون. 
وكانت  التخصصات الطبية  الأكثر  طلبا  من  قبل  المرضى  الأجانب بالترتيب  هي:  جراحة  التجميل  بـ64.2%، والأمراض  الجلدية  بـ12.7%، والطب  الباطني  العام  بـ7.8%.
