سيول تستقبل مليون مريض أجنبي في العام الماضي

Photo : YONHAP News

صرحت بلدية سيول اليوم بأن عدد السياح الأجانب القادمين للعلاج الطبي في العاصمة الكورية قد بلغ حوالي مليون شخص خلال العام الماضي، ليسجل رقما قياسيا.ووفقا لتحليل أجرته بلدية سيول لبيانات "حالة استقطاب المرضى الأجانب لعام 2024" التي نشرتها وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية والمعهد الكوري لتطوير الصناعة الصحية، زار كوريا الجنوبية في العام الماضي مليون و170 ألفا و467 مريضا أجنبيا من 202 دولة حول العالم، وقد تلقى 999 ألفا و642 منهم العلاج في مؤسسات طبية داخل سيول.ويُعد هذا الرقم أعلى بحوالي 2.1 مرة مقارنة بالعام الأسبق الذي بلغ فيه 473 ألفا و340، وبحوالي 3.1 مرة مقارنة بعام 2019، أي قبل جائحة كورونا، عندما بلغ 320 ألفا و284.وبلغ إجمالي الرسوم الطبية التي دفعها المرضى الأجانب ببطاقات الائتمان الصادرة في الخارج إلى المؤسسات الطبية في سيول خلال العام الماضي تريليونا و200 مليار وون، وهو ما يمثل 85.7% من إجمالي المدفوعات في جميع أنحاء كوريا، والبالغة تريليونا و400 مليار وون.وكانت التخصصات الطبية الأكثر طلبا من قبل المرضى الأجانب بالترتيب هي: جراحة التجميل بـ64.2%، والأمراض الجلدية بـ12.7%، والطب الباطني العام بـ7.8%.