فريق التحقيقات الخاص يجري تفتيشا على حزب قوة الشعب المعارض

Photo : YONHAP News

أجرى فريق التحقيقات الخاص، الذي يحقق في قضية الأحكام العرفية، عمليات تفتيش وضبط ضد حزب "قوة الشعب" المعارض الرئيسي لليوم الثالث على التوالي.وحاول الفريق منذ صباح اليوم تنفيذ مذكرة التفتيش على مكتب زعيم التكتل البرلماني ومكتب الإدارة في مقر الحزب.ويأتي هذا التفتيش بتهمة عرقلة عملية التصويت على رفع الأحكام العرفية بواسطة زعيم التكتل البرلماني السابق "تشو كيونغ هو".وكان فريق التحقيقات قد حاول أول من أمس الثلاثاء تنفيذ مذكرة للتفتيش والضبط في مكتب زعيم التكتل البرلماني الحالي في مقر الحزب، إلى جانب منزل ومكتب زعيم التكتل البرلماني السابق، لكنه توقف عن تنفيذ المذكرة نتيجة لمعارضة نواب الحزب، بمن في ذلك أعضاء قيادة الحزب.كما حاول الفريق أمس تنفيذ المذكرة، وطلب من نواب الحزب المعارض التعاون، إلا أنه انسحب بسبب اعتصام نواب الحزب.وسوف تنتهي صلاحية المذكرة غدا الجمعة.ويحاول فريق التحقيقات الخاص الحصول على البيانات ذات الصلة منذ شهر مايو من العام الماضي الذي انتخب فيه النائب "تشو كيونغ هو" كزعيم للتكتل البرلماني للحزب.