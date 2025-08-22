كيم جونغ أون يعقد مباحثات قمة مع بوتين في بكين

Photo : YONHAP News

عقد الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، الذي يزور الصين حاليا لحضور العرض العسكري الخاص بيوم النصر، مباحثات قمة ثنائية مع الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" في بكين.وخلال المباحثات، قال بوتين لكيم إنهما حاربا معا ضد النازية والفاشية والنزعة العسكرية، كما أشار إلى أن الوحدات العسكرية الخاصة الكورية الشمالية قد شاركت في عملية تحرير منطقة كورسك الروسية تحت قيادة كيم. وأعرب بوتين عن امتنانه للجنود الكوريين الشماليين الذين شاركوا في الحرب ضد أوكرانيا، وقال إن روسيا لن تنسى على الإطلاق التضحيات التي قدمتها القوات الكورية الشمالية وجنودها الشجعان وأسرهم.وردا على ذلك، قال كيم إن العلاقات بين البلدين حققت تقدما ملحوظا في جميع المجالات منذ إبرام اتفاقية المشاركة بين البلدين في شهر يونيو من العام الماضي، مشيرا إلى ان بلاده تخوض نضالا مشتركا مع الشعب والجيش الروسي الشقيق.وأضاف أن البلدين يتعاونان في مختلف المجالات، وأكد على ضرورة تحقيق المزيد تلبية لمتطلبات العصر، والمساهمة في تعزيز ازدهار شعبي البلدين.الجدير بالذكر أن هذه القمة تأتي لأول مرة منذ عام و3 أشهر، بعد القمة الأولى بين كيم وبوتين في أقصى الشرق الروسي في سبتمبر من عام 2023، والقمة الثانية في بيونغ يانغ في يونيو 2024.