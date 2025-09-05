الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

السياسية

كيم جونغ أون وشي جين بينغ يعقدان أول قمة بينهما منذ 6 سنوات

Write: 2025-09-05 08:31:38Update: 2025-09-05 08:48:19

Photo : YONHAP News

سلط الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" والرئيس الصيني "شي جين بينغ" الضوء على العلاقات الودية بين البلدين في أول قمة بينهما منذ حوالي 6 سنوات.

ووفقا لوكالة "شين خوا" الصينية للأنباء، عقد "كيم" و"شي" محادثات أمس الخميس في قاعة الشعب الكبرى في بكين.

ونقلت الوكالة عن "شي" قوله إن بكين تولي أهمية كبيرة للصداقة التقليدية بين الصين وكوريا الشمالية باعتبارهما جارتين حميمتين، معربا عن استعداده لتعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين.

ومن جانبه قال "كيم" إنه مهما تغيرت الأوضاع الدولية، فإن مشاعر الصداقة بين البلدين لا تتغير. وأشاد "كيم" أيضا بموقف الصين "العادل" تجاه قضايا شبه الجزيرة الكورية، معربا عن أمله في أن يواصل البلدان تعزيز التنسيق على المنصات متعددة الأطراف مثل الأمم المتحدة، لحماية المصالح المشتركة والأساسية.

وقال "شي" إن الصين حافظت دائما على موقف موضوعي وعادل تجاه قضايا شبه الجزيرة الكورية، وسوف تواصل تعزيز التنسيق مع كوريا الشمالية لحماية السلام والاستقرار في شبه الجزيرة.
