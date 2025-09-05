زعيم التكتل البرلماني السابق لحزب قوة الشعب ينفي التواطؤ في فرض الأحكام العرفية

Photo : YONHAP News

نفى "تشو كيونغ هو"، الزعيم السابق للتكتل البرلماني لحزب قوة الشعب المعارض، الاتهامات بأنه كان على علم بإعلان الأحكام العرفية في 3 ديسمبر أو تواطأ في ذلك، ووصفها بأنها "أكاذيب صارخة" من قبل الحزب الديمقراطي.وفي مؤتمر صحفي عقده أمس الخميس، وزع "تشو" ورقة حقائق واتهم الحزب الحاكم بتلفيق ادعاءات بأنه عرقل التصويت على رفع الأحكام العرفية.وقال إن حزب قوة الشعب كان قد خطط لتنظيم مظاهرة حاشدة ضد الحزب الديمقراطي في 4 ديسمبر، مما يثبت أن أحدا في الحزب لم يكن على علم مسبق بفرض الأحكام العرفية.واعترف "تشو" بأنه أجرى مكالمات هاتفية مع رئيس الوزراء آنذاك "هان دوك سو" والمساعد الرئاسي السابق "هونغ تشول هو"، لكنه أصر على أنها كانت فقط للاطلاع على آخر المستجدات، وليس لتلقي تعليمات بشأن التصويت في البرلمان.وأضاف أنه حث شخصيا كبير المساعدين الرئاسيين آنذاك "تشونغ جين سوك" على سرعة رفع الأحكام العرفية في وقت مبكر من يوم 4 ديسمبر، قائلا إن هذا لا يدل على أي نية لتأخير التصويت.وقال "تشو" إنه يتوقع أن يتم استدعاؤه قريبا من قبل المحققين، وتعهد بالتعاون الكامل لتوضيح الحقائق.