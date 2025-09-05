رئيس البرلمان الكوري الجنوبي يلتقي برئيس اللجنة الدائمة لمجلس الشعب الصيني

Photo : YONHAP News

التقى رئيس البرلمان الكوري "او وان شيك" أمس الخميس في بكين مع "تاو لي جي" رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، الذي يعد المسؤول رقم 3 في سلم السلطة في الصين.وقال "او" إن حضوره لاحتفال يوم النصر في بكين يعكس إرادة قوية لتعزيز العلاقات الثنائية والسلام الإقليمي.وجدد دعوته للرئيس الصيني "شي جين بينغ" لزيارة كوريا الجنوبية لحضور قمة "آبيك" في "كيونغ جو" في أكتوبر القادم، واصفا إياها بأنها نقطة تحول في العلاقات.كما أثار "او" قضية البحر الغربي، وحث على ألا تصبح عائقا أمام التعاون بين البلدين، واقترح أيضا بذل جهود أقوى للحفاظ على مواقع الاستقلال الكورية في الصين، وسلّم وثيقة توضح شكاوى الشركات الكورية في الصين وطالب ببيئة أعمال أكثر استقرارا.ومن جانبه تعهد "تشاو" بدعم المعاملة العادلة للشركات الكورية، ووافق على توسيع التبادلات الشبابية والمحلية لبناء الثقة.