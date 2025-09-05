كوريا الشمالية تصف زيارة كيم جونغ أون إلى الصين بأنها تاريخية

Photo : YONHAP News

قالت وسائل الإعلام الحكومية في كوريا الشمالية إن زيارة الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" إلى الصين تمثل "مناسبة تاريخية" تسلط الضوء على الصداقة الدائمة والثابتة بين البلدين.ونشرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية هذا التقييم اليوم الجمعة في تقرير حول محادثات القمة التي عقدها "كيم" مع الرئيس الصيني "شي جين بينغ" أمس في قاعة الشعب الكبرى في بكين.وقال التقرير إن الجانبين تبادلا الآراء بصراحة حول تعزيز التواصل الاستراتيجي وإجراء المزيد من الزيارات بين كبار المسؤولين في البلدين.وأضاف التقرير أن الجانبين أوضحا مواقفهما السياسية في مجال العلاقات الخارجية، وناقشا تعزيز التعاون الاستراتيجي وحماية المصالح المشتركة في القضايا الدولية والإقليمية.وأكد "كيم" مجددا العلاقات الودية بين البلدين، وأبلغ "شي" بأن كوريا الشمالية ستواصل دعم الصين في جهودها لحماية سيادتها وأراضيها ومصالحها التنموية.وقال التقرير أيضا إن "كيم" غادر بكين بقطاره الخاص مساء أمس الخميس بعد اختتام زيارته إلى الصين.