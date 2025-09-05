ترامب يوقع أمرا تنفيذيا لتطبيق الاتفاقية التجارية مع اليابان

Photo : YONHAP News

أفادت بعض التقارير بأن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" وقع أمرا تنفيذيا لتنفيذ الاتفاقية التجارية مع اليابان.ونشرت وكالة "رويترز" هذا الخبر أمس الخميس، نقلا عن البيت الأبيض.وينص الأمر التنفيذي على أن الولايات المتحدة ستطبق رسوما جمركية أساسية بنسبة 15% على جميع الواردات اليابانية التي تدخل الولايات المتحدة، وفقا للبيت الأبيض.كما يخفض الأمرُ التنفيذي الرسومَ الجمركية الأمريكية على السيارات اليابانية من 27.5% حاليا إلى 15%، وبالإضافة إلى ذلك، يمنح وزير التجارة الأمريكي سلطة تعديل الرسوم الجمركية المتبادلة إلى 0% للمنتجات اليابانية المستوردة التي تعتبر موارد طبيعية غير متوفرة محليا، والأدوية العامة، وغيرها.وكانت واشنطن وطوكيو قد توصلتا يوم 22 يوليو إلى اتفاق يقضي بتخفيض الولايات المتحدة لمعدل الرسوم الجمركية على اليابان من 25% إلى 15% مقابل موافقة طوكيو على زيادة فتح أسواق السيارات والمنتجات الزراعية لديها والقيام باستثمارات واسعة النطاق في الولايات المتحدة.