مواطنان كوريان بين القتلى في حادث القطار الجبلي في لشبونة

Photo : YONHAP News

قالت وزارة الخارجية في سيول اليوم الجمعة إن مواطنيْن كوريين جنوبيين قتلا كما أصيبت امرأة أخرى بإصابة خطيرة في حادث القطار الجبلي في مدينة لشبونة البرتغالية.ووفقا للوزارة، لقي رجل وامرأة كوريان جنوبيان مصرعهما في الحادث، بينما خضعت امرأة أخرى مصابة في الحادث لعملية جراحية وتتلقى العلاج حاليا في العناية المركزة في مستشفى محلي هناك.وقالت الوزارة إن السفارة الكورية الجنوبية في البرتغال على اتصال وثيق مع السلطات المحلية وتقدم الدعم القنصلي اللازم للضحايا الكوريين، بما في ذلك المساعدة للمصابين والاتصال بأسر الضحايا.وكان القطار الجبلي المعلق في لشبونة، الذي يحظى بشعبية لدى السياح، قد انحرف عن مساره واصطدم بمبنى أول من أمس الأربعاء، مما أسفر عن مقتل 16 شخصا على الأقل.وأعلنت الحكومة البرتغالية يوم حداد وطني أمس الخميس بعد الحادث المميت، بينما تجري تحقيقات في الحادث.