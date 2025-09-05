وزير الدفاع الياباني يقوم بأول زيارة من نوعها إلى كوريا منذ 10 أعوام

Photo : YONHAP News

من المقرر انعقاد حوار سيول الأمني، وهو مؤتمر أمني متعدد الأطراف تستضيفه وزارة الدفاع الكورية سنويا، خلال الفترة من الثامن وحتى العاشر من سبتمبر الجاري في العاصمة سيول.وسوف يشارك في هذا المؤتمر حوالي ألف من المسؤولين ذوي الصلة بالشؤون الأمنية من 68 دولة ومنظمات دولية، بمن فيهم وزراء دفاع 5 دول، منها اليابان، ونواب وزراء دفاع 8 دول، ورئيس اللجنة العسكرية لمنظمة شمال حلف الأطلنطي، "ناتو".وتعد هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها وزير دفاع ياباني بزيارة إلى كوريا الجنوبية منذ عام 2015.وعلى هامش حوار سيول الأمني ، سيعقد وزير الدفاع الكوري "آن كيو بيك" محادثات مع نظرائه من الدول الخمس، بمن فيهم وزير الدفاع الياباني "غين ناكالتاني".وسوف يُعقد حوار سيول الأمني تحت شعار "التغلب على التحديات الجيوسياسية: بناء السلام من خلال التعاون".