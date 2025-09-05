سيول تصف زيارة الرئيس الصيني المرتقبة بأنها ستكون نقطة تحول لتعزيز التعاون

Photo : YONHAP News

قال رئيس البرلمان الكوري "او وان شيك" إن زيارة الرئيس الصيني "شي جين بينغ" إلى كوريا الجنوبية على هامش مشاركته في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ "آبيك" سوف تكون نقطة تحول بالغة الأهمية في تعزيز التعاون العملي بين سيول وبكين.وأدلى "او" بهذه التصريحات خلال لقائه مع نائب رئيس مجلس الدولة الصيني "دينغ شيويه شيانغ" أمس الخميس في بكين، حيث دعا الجانب الصيني إلى العمل بشكل مشترك من أجل تطوير علاقات التعاون الاقتصادي متبادلة المنفعة بين البلدين، في ظل البيئة الدولية المتغيرة.وشدد رئيس البرلمان الكوري "او" على ضرورة أن يبذل البلدان جهودا لتحقيق نتائج ملموسة في جولات المفاوضات الإضافية بشأن اتفاقية التجارة الحرة بينهما، واقترح تعزيز التعاون المشترك لمواجهة أزمة سلاسل التوريد، من خلال ضمان إمدادات مستقرة من المعادن الاستراتيجية.كما أكد "او" على ضرورة اكتشاف مجالات جديدة للتعاون، منها التكنولوجيا الحيوية، والروبوتات، والذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة، وتعزيز التعاون لمعالجة تغيرالمناخ، وخلق بيئة ملائمة للشركات الكورية العاملة في الصين، إلى جانب توسيع التبادلات الثقافية بشكل تدريجي.ومن جهته، أكد نائب رئيس مجلس الدولة الصيني "دينغ" على أهمية تسريع المرحلة الثانية من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة والعمل على التوصل إلى اتفاق في أقرب وقت ممكن.كما شدد على ضرورة ترسيخ أسس العلاقات الثنائية ليس فقط من خلال التبادلات الثقافية، ولكن أيضا من خلال التبادلات بين الحكومات المحلية والشباب في البلدين.