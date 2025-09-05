كوريا وأمريكا واليابان تجري مناورات فريدوم إيدج في سبتمبر

Photo : YONHAP News

أعلنت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية اليوم الجمعة أنها ستجري مع نظيرتيها في الولايات المتحدة واليابان مناورات "فريدوم إيدج" الثلاثية متعددة المجالات.وأوضحت أن المناورات ستقام خلال الفترة من الخامس عشر وحتى التاسع عشر من شهر سبتمبر الجاري في المياه الدولية الواقعة إلى الجنوب الشرقي من جزيرة جيجو الكورية.وقالت هيئة الأركان المشتركة إن الدول الثلاث ستعمل من خلال هذه المناورات على تعزيز قدراتها العملياتية متعددة المجالات في البحر والجو والفضاء السيبراني، إضافة إلى رفع مستوى قابلية التشغيل البيني فيما بينها، وذلك من أجل الحفاظ على تعاون ثلاثي قوي ومستقر.وشددت على أن هذه المناورات تعد تدريبات سنوية تهدف إلى مواجهة تهديدات كوريا الشمالية النووية والصاروخية، وحماية السلام والاستقرار الإقليمي، مع الالتزام بالقانون والأنظمة الدولية.وقد تم إجراء مناورات "فريدوم إيدج" الثلاثية الأولى خلال الفترة من السابع والعشرين وحتى التاسع والعشرين من شهر يونيو من العام الماضي في المياه المفتوحة جنوب جزيرة جيجو.