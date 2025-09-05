الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

الرئيسان الكوري والمنغولي يعقدان مباحثات هاتفية حول تعزيز التعاون الثنائي

Write: 2025-09-05 12:32:10Update: 2025-09-05 14:10:19

Photo : YONHAP News

أجرى الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ" أمس الخميس أول اتصال هاتفي مع نظيره المنغولي "أوخاغي هوليلسو" لمناقشة التعاون الثنائي والعلاقات بين البلدين.
وقال المتحدثة باسم المكتب الرئاسي الكوري "كانغ يو جونغ" في إحاطة مكتوبة إن الرئيسين الكوري والمنغولي أجريا أول مكالمة هاتفية منذ تولي الرئيس الكوري "لي" منصبه، واتفقا على تعزيز المشاركة الاستراتيجية الثنائية بشكل أعمق.
وأشارت المتحدثة إلى أن الجانبين أشادا الإنجازات التي تم إحرازها في التعاون الثنائي في مختلف المجالات على مدى السنوات الـ35 الماضية، منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 1990.
كما اتفق الرئيسان على أن التبادل النشط بين شعبي البلدين يشكل ركيزة قوية للعلاقات بين كوريا الجنوبية ومنغوليا، وتعهدا بتعزيز المزيد من هذه التبادلات.
واقترح الرئيس الكوري "لي" توسيع التعاون متبادل المنفعة بين منغوليا الغنية بالموارد المعدنية وكوريا الجنوبية المتقدمة تكنولوجيا.
ومن جانبه، أعرب الرئيس المنغولي "هوليلسو" عن امتنانه لاهتمام الرئيس الكوري "لي" بالعمال المهاجرين، بمن فيهم القادمون من منغوليا.
