فريق التحقيقات الخاص يداهم اللجنة الوطنية للتعليم والأمن الرئاسي

Photo : YONHAP News

داهم فريق التحقيقات الخاص المكلف بالتحقيق في مزاعم الفساد المرتبطة بالسيدة الأولى السابقة "كيم كون هي"، صباح اليوم الجمعة، مقر اللجنة الوطنية للتعليم وحراسة الأمن الرئاسي.وقام فريق التحقيقات الخاص بمداهمة اللجنة الوطنية للتعليم بشأن مزاعم بأن رئيسها السابق تم تعيينه في منصبه بعد أن أهدى للسيدة الأولى السابقة "كيم" تمثال سلحفاة ذهبية.وخلال عملية تفتيش أجريت في شهر أغسطس الماضي بشأن مزاعم الفساد ضد عائلة "كيم"، أفادت التقارير بأن فريق التحقيقات بقيادة المدعي الخاص "مين جونغ كي" عثر على أدلة تشير إلى أن رئيس اللجنة الوطنية للتعليم آنذاك"لي بيه يونغ" قد أهدى للسيدة الأولى السابقة تمثال سلحفاة ذهبية.ويشتبه فريق التحقيقات الخاص في أن "لي بيه يونغ" حصل على منصب رئيس اللجنة الوطنية للتعليم مقابل تقديمه السلحفاة الذهبية للسيدة الأولى السابقة.كما قام فريق التحقيق بمدامهة حراسة الأمن الرئاسي صباح اليوم الجمعة.