بوتين يعلن عن ممر القطب الشمالي، ويخطط لربطه بكوريا الشمالية

Photo : YONHAP News

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن خطط لتطوير "ممر نقل عبر القطب الشمالي"، يربط الطرق اللوجستية والتجارية عبر القطب الشمالي، ويمتد عبر سيبيريا والشرق الأقصى الروسي وكوريا الشمالية.وفي كلمة ألقاها يوم الجمعة أمام المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك، قال بوتين إن الممر سيعمل على مدار العام ويخدم المصالح التجارية المحلية والدولية.وأضاف أن الشبكة ستمتد إلى كوريا الشمالية، إلى جانب جسر عبر نهر تومين وآخر يربط روسيا بكوريا الشمالية، من المقرر افتتاحه العام القادم.كما أشار إلى وجود خطط جارية لبناء المزيد من الجسور التي تربط بين كوريا الشمالية وروسيا. ووجّه بوتين حكومته بصياغة خطة لتطوير المعادن الأرضية النادرة بحلول نوفمبر، وتعهد بتوسيع التبادلات مع دول آسيا والمحيط الهادئ ودول الجنوب العالمي بغض النظر عن الظروف السياسية.ورحّب بوتين بالمشاركة الدولية في مشروعات الشرق الأقصى والقطب الشمالي، وتعهد بإجراءات داعمة للأعمال التجارية، مثل الإعفاءات الضريبية بدءا من عام 2027.