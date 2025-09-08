ترامب يصف العمال الكوريين الجنوبيين المعتقلين بأنهم مهاجرون غير شرعيين

Photo : YONHAP News

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن مئات الأشخاص الذين أُلقي القبض عليهم، ومعظمهم من كوريا الجنوبية، خلال مداهمة موقع بناء مشروع مشترك لتصنيع خلايا البطاريات بين مجموعة "هيون ديه موتور" وشركة "إل جي إنرجي سوليوشن" في ولاية جورجيا، كانوا "مهاجرين غير شرعيين"، وأن وكالة الهجرة الأمريكية "كانت تؤدي عملها فحسب". وردا على سؤال حول مداهمة إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية لموقع مصنع "هيون ديه ميتابلانت" في منطقة "برايان"، قال ترامب إن "المهاجرين غير الشرعيين" دخلوا البلاد خلال إدارة الرئيس السابق "جو بايدن".وردا على سؤال حول رد فعل كوريا الجنوبية، قال ترامب إن الولايات المتحدة تريد "التعاون مع الدول الأخرى"، وأن يكون لديها "قوة عاملة قوية ومستقرة".وفيما يتعلق بالاستثمارات الضخمة التي تعهدت بها هيون ديه سابقا في الولايات المتحدة، قال ترامب إنه في حين أن لشركة صناعة السيارات الكورية الجنوبية الحق في بيع منتجاتها في أمريكا، فإن مثل هذه الصفقة ليست "منحازة". وقد اعتقلت إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية، بالتعاون مع إدارة تحقيقات الأمن الداخلي، وإدارة مكافحة المخدرات، وشرطة ولاية جورجيا، 475 شخصا يوم الخميس بالتوقيت المحلي خلال عملية أمنية في مصنع هيون ديه. وقالت السلطات الأمريكية إن معظم المحتجزين مواطنون كوريون جنوبيون دخلوا الأراضي الأمريكية بشكل غير قانوني أو عملوا في البلاد بما يخالف مؤهلاتهم.