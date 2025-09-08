أزمة نقص المياه مستمرة في كانغ ننغ رغم جهود الإمداد المستمرة

Photo : YONHAP News

استمر وضع الجفاف الشديد ونقص إمدادات المياه في مدينة كانغ ننغ الشرقية في كوريا الجنوبية، على الرغم من نشر مروحيات عسكرية وسفن تابعة لقوات حرس السواحل لدعم إمدادات المياه.ومن المقرر تعبئة أنابيب إمدادات المياه والمركبات والمروحيات وسفن حرس السواحل لنقل 29 ألفا و603 أطنان من المياه إلى خزان "أوبونغ" ومحطة "هونغ جي" لمعالجة المياه.ومن المتوقع أيضا تشغيل حوالي 400 مركبة عسكرية و81 سيارة إطفاء و27 شاحنة رش وأربع مروحيات للمساعدة في منع انخفاض معدل الاحتياطي في خزان أوبونغ، الذي يوفر 87% من المياه المنزلية التي يستخدمها 180 ألفا من سكان كانغ ننغ.ونقلت إدارة المدينة 30 ألفا و707 أطنان من المياه بنفس الطريقة يوم الجمعة الماضي، إلا أن معدل الاحتياطي انخفض بمقدار 0.3 نقطة مئوية ليصل إلى 12.9% في الساعة التاسعة من صباح يوم السبت. ونظرا لعدم جدوى هذه الجهود، بدأت السلطات في تقييد إمدادات المياه ل 113 مبنى سكنيا متعدد الوحدات في المنطقة، بخزان تخزين لا يقل عن 100 طن، وعشرة مرافق سكنية كبيرة، ومؤسسة عامة واحدة.وأكدت الحكومة المحلية استمرار انقطاع المياه، حيث سيتم نقل المياه بالمركبات قبل نفاد الخزانات.