كوريا الجنوبية تُعرب عن الأسف إزاء حملة الولايات المتحدة على العمال الكوريين

Photo : YONHAP News

أعرب النائب الأول لوزير خارجية كوريا الجنوبية "باك يون جو" عن الأسف إزاء الاعتقالات والاحتجازات الأخيرة لحوالي 300 مواطن كوري جنوبي خلال مداهمة قام بها مركز الهجرة في الولايات المتحدة.ووفقا لوزارة الخارجية في سيول، أعرب باك عن الأسف خلال مكالمة هاتفية أول من أمس السبت مع وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية "أليسون هوكر"، وهي مكالمة تمت بناء على طلب من الجانب الأمريكي.وخلال المحادثة، قدم باك وصفا مفصلا للوضع، وطلب تعاونا خاصا من وزارة الخارجية الأمريكية لمعالجة القضية. كما أعرب عن خيبة أمله لوقوع الحادث في وقت يعمل فيه البلدان على تعزيز الثقة والتعاون عقب القمة الأخيرة بين رئيسيْهما.وأشار باك أيضا إلى أن نشر لقطات تُظهر الاعتقالات أمر مؤسف، وأكد على ضرورة عدم المساس بشكل غير عادل بالأنشطة الاقتصادية للشركات الكورية الجنوبية التي تستثمر في الولايات المتحدة، وكذلك بحقوق المواطنين الكوريين الجنوبيين، خلال إجراءات إنفاذ القانون الأمريكية. وحث باك وزارة الخارجية الأمريكي على التدخل لإيجاد حل سريع.وردا على ذلك، صرح هوكر بأن وزارة الخارجية تراقب الوضع عن كثب وتحافظ على التواصل مع الجهات المعنية.