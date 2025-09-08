استقالة الأمين العام لحزب إعادة بناء كوريا على خلفية فضيحة سوء سلوك جنسي

Photo : YONHAP News

أعلن الأمين العام لحزب إعادة بناء كوريا، وهو حزب سياسي صغير، استقالته أمس الأحد، متحملا مسؤولية فضيحة سوء سلوك جنسي تورط فيها مسؤولون في الحزب.وأعلن "هوانغ هيون سون" عن ذلك خلال مؤتمر صحفي في البرلمان، حيث قال إنه بصفته أمينا عاما للحزب، كان من اللائق به أن يتحمل مسؤولية خيبة أمل أعضاء الحزب والجمهور الذي وضع ثقته في الحزب.وأعرب هوانغ عن أسفه العميق لسلسلة من الحوادث داخل الحزب، بما في ذلك قضية سوء السلوك الجنسي، وقدم اعتذاره للمتضررين.وأكد أن قيادة الحزب لم تتعمد تأخير التحقيقات أو الردود في محاولة لإخفاء الحادث.وفي سياق منفصل، عرض "تشيه كانغ اوك" مدير معهد التعليم والتدريب التابع للحزب الديمقراطي الحاكم، تقديم استقالته أمس الأحد عقب ردود فعل شعبية غاضبة على تصريحات اعتُبرت تقليلا من شأن تلك الفضيحة، حيث وصفها بأنها "مسألة تافهة".وفي منشور على فيسبوك، قال تشيه إنه يعتقد أن التنحي عن منصبه هو أقل ما يمكنه فعله لأولئك الذين شعروا بالثقل أو الأذى بسبب تعليقاته.