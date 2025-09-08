اختتام محادثات إطلاق سراح الكوريين المحتجزين في الولايات المتحدة

Photo : YONHAP News

صرح كبير المساعدين الرئاسيين في كوريا الجنوبية "كانغ هون سيك" أمس الأحد، بأنه تم الانتهاء من مفاوضات إطلاق سراح المواطنين الكوريين المحتجزين في أعقاب مداهمة أمريكية حديثة لدائرة الهجرة.وأدلى كانغ بهذه التصريحات في بداية اجتماع لتنسيق السياسات بين الحكومة والحزب الديمقراطي الحاكم، عُقد في المقر الرسمي لرئيس الوزراء في وسط سيول، حيث أضاف أن المفاوضات اختتمت بفضل جهود سريعة ومنسقة من الحكومة ومجموعات الأعمال والشركات.وأوضح أنه لم يتبقَّ سوى الإجراءات الإدارية، وبمجرد اكتمالها ستغادر طائرة مستأجرة لإعادة المواطنين الكوريين الجنوبيين إلى البلاد.وأكد كانغ أنه لمنع تكرار حالات مماثلة، ستعمل الحكومة مع الشركات المعنية على مراجعة وتحسين ترتيبات التأشيرات والإقامة لمسافري الأعمال الكوريين الجنوبيين المشاركين في مشروعات أمريكية.ومن جانبه، قال رئيس الوزراء كيم مين سوك، الذي حضر الاجتماع أيضا، إن الحكومة ستعمل على إيجاد حلول سريعة لمعالجة هذه القضية، وتعهد ببذل كل جهد ممكن للتوصل إلى تدابير أساسية لمنع وقوع حوادث مماثلة في المستقبل.