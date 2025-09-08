الحكومة الكورية ترفع ميزانية الأفلام بنسبة 80% لتصل إلى مستوى قياسي

Photo : YONHAP News

قررت حكومة كوريا الجنوبية رفع ميزانية الأفلام للعام القادم بنسبة تقارب 81% مقارنة بالعام الجاري.وأعلنت وزارة الثقافة والرياضة والسياحة أن ميزانية عام 2026 لصناعة السينما المحلية قد حُدّدت عند 149.8 مليار وون، أي حوالي 108 ملايين دولار أمريكي، بزيادة قدرها 66.9 مليار وون مقارنة بالعام الجاري. ويعد هذا أكبر تخصيص على الإطلاق، باستثناء عام 2022 الذي تضمن دعما طارئا لمواجهة جائحة كورونا.وقالت الوزارة إن هذه الزيادة تعكس النداءات العاجلة من صناعة السينما لدعم إنعاش السينما الكورية في ظل ركود الإنتاج وانخفاض أعداد الجمهور.وسوف يتضاعف تمويل الإنتاجات متوسطة الميزانية من 10 مليارات وون إلى 20 مليار وون، بينما سيتضاعف دعم التخطيط والتطوير تقريبا من 4.7 مليار وون إلى 8 مليارات وون.وتشمل المبادرات الإضافية تخصيص 1.8 مليار وون لعرض الأفلام المستقلة والفنية، ومضاعفة المساهمات في "الصندوق الأساسي" الحكومي إلى 140 مليار وون، و2.2 مليار وون لإنتاج الأفلام القائمة على الذكاء الاصطناعي، و16.4 مليار وون لبناء استوديو إنتاج افتراضي جديد في استوديو "بوسان كي جانغ" السينمائي.