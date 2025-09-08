وزارة الزراعة الكورية تتحقق من إمدادات المواد الغذائية قبل عطلة تشوسوك

Photo : YONHAP News

عقدت وزارة الزراعة الكورية اجتماعا لمراجعة إمدادات المواد الغذائية الرئيسية قبل حلول عطلة عيد الحصاد، تشوسوك.وترأست الوزيرة "سونغ مي ريونغ" الاجتماع الذي عُقد في سيول، حيث ناقش المسؤولون إمدادات التفاح والكمثرى ولحم البقر وكرنب نابا، واتجاهات الأطعمة المصنعة وتكاليف الطعام. وقالت الوزارة إن جدول العطلات المتأخر هذا العام قد ترك ظروفا مواتية نسبيا، حيث من المتوقع أن يلبي إنتاج التفاح والكمثرى الطلب الموسمي على الرغم من موجات البرد وحرائق الغابات السابقة.ومن المتوقع أن تظل إمدادات الخضراوات مثل الكرنب والفجل مستقرة مع قيام المزارعين بتعديل جداول الزراعة، على الرغم من التقلبات الناجمة عن الطقس.ولا تزال أسعار الماشية مرتفعة بسبب ارتفاع تكاليف الاستيراد، وتخطط الحكومة لتوسيع نطاق العرض المحلي وبرامج الخصم لتخفيف الأعباء عن المستهلكين.وقررت الوزارة تثبيت أسعار الأرز من خلال توفير 30 ألف طن من المخزون الحكومي للموزعين، محذرة من أن التضخم الغذائي غير المنضبط قد يقلل من تأثير إجراءات تحفيز الاستهلاك خلال العطلات.