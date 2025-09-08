كوريا تكشف عن استراتيجية لمضاعفة صادرات الأدوية الحيوية بحلول عام 2030

Photo : KBS News

أعلنت حكومة كوريا الجنوبية عن استراتيجية لمضاعفة صادرات الأدوية الحيوية بحلول عام 2030، وتشجيع ثلاثة أدوية جديدة رائدة، وجعل كوريا ثالث أكبر مركز للتجارب السريرية في العالم.وتم الكشف عن هذه الاستراتيجية في منتدى الأدوية الحيوية في إنتشون، حيث اتضح أنها ستشمل تخفيض الوقت اللازم للموافقة على الأدوية الحيوية المماثلة من 406 إلى 295 يوما، وتخفيض فترات إدراج التأمين الصحي من 330 إلى 150 يوما، إلى جانب تسهيلات تنظيمية أوسع لتسريع دخول السوق.وتدعو الاستراتيجية أيضا إلى الاستثمار في تطوير الأدوية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، وإنشاء منصة للبيانات الحيوية الضخمة تغطي مليون مواطن كوري، وتدريب 110 آلاف متخصص.وصرح مسؤولون حكوميون بأن الهدف النهائي هو وضع كوريا ضمن أكبر خمس قوى عالمية في مجال الأدوية الحيوية، بدعم من النمو المشترك بين الشركات الكبرى ومشروعات التكنولوجيا الحيوية، بالإضافة إلى توسيع قدرات شركات التطوير والتصنيع الدوائي.