ترامب يستعد لزيارة كوريا لحضور قمة آبيك في أكتوبر

Photo : YONHAP News

قالت تقارير إعلامية إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستعد لزيارة كوريا الجنوبية في شهر أكتوبر القادم لحضور قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، آبيك.ونقل تقرير بثته شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية أول من أمس السبت عن مصادر مطلعة قولها إن ترامب وكبار مستشاريه يُرتبون للرحلة حاليا، حيث يُنظر إلى تلك القمة كفرصة رئيسية لترامب لإجراء محادثات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.وأشارت المصادر إلى أن ترامب يُركز بشكل أكبر على تنظيم اجتماع مُحتمل مع نظيره الصيني، وسط حالة من عدم اليقين بشأن حضور الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.وأضافت المصادر أن إدارة ترامب تنظر إلى قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ كفرصة لجذب استثمارات اقتصادية إضافية إلى الولايات المتحدة.ومن المُقرر أن تستضيف كوريا الجنوبية قمة آبيك في مدينة كيونغ جو الجنوبية الشرقية، في الفترة بين أواخر أكتوبر وأوائل نوفمبر.