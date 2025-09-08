الكوريون المحتجزون في الولايات المتحدة يستقلون طائرة مستأجرة للعودة إلى البلاد

Photo : YONHAP News

من المتوقع أن يستقل الكوريون الجنوبيون المحتجزون في مداهمة نفذتها سلطات الهجرة الأمريكية مؤخرا، طائرة مستأجرة للعودة إلى بلادهم، بعد غد الأربعاء.وأعلن "تشو كي جونغ" القنصل العام في سفارة كوريا الجنوبية في واشنطن، عن ذلك أمس الأحد في مركز فولكستون لإدارة الهجرة والجمارك في ولاية جورجيا.ومن المتوقع أن تغادر الطائرة المستأجرة، التي رتبتها الحكومة الكورية الجنوبية، من مطار جاكسونفيل الدولي في ولاية فلوريدا، والذي يقع على بُعد حوالي 50 دقيقة بالسيارة من مركز احتجاز فولكستون.وصرح تشو للصحفيين بأن المناقشات الفنية حول تشغيل الطائرة المستأجرة توصلت إلى أن مطار جاكسونفيل الدولي هو أقرب مطار.وواصل دبلوماسيون من البعثات الدبلوماسية الكورية الجنوبية في الولايات المتحدة، بما في ذلك القنصلية العامة في أتلانتا، المقابلات القنصلية مع الكوريين الجنوبيين المحتجزين في مركز الاحتجاز لليوم الثاني أمس الأحد.وقال المكتب الرئاسي في سيول إنه بمجرد اكتمال الإجراءات الإدارية، ستغادر طائرة مستأجرة إلى الولايات المتحدة لإعادة أولئك المواطنين الكوريين إلى البلاد.