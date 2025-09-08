وزير الخارجية الكوري يبحث في الولايات المتحدة قضية الكوريين المعتقلين

Photo : YONHAP News

سيتوجه وزير الخارجية الكوري الجنوبي "تشو هيون" إلى الولايات المتحدة اليوم الاثنين لاستكمال الإجراءات الإدارية لإطلاق سراح مئات من المواطنين الكوريين المعتقلين في الولايات المتحدة في مداهمة أمنية نُفذت مؤخرا.ووفقا لمسؤول في وزارة الخارجية أمس الأحد، من المقرر أن يغادر تشو إلى واشنطن العاصمة بعد ظهر اليوم، حيث يلتقي بوزير الخارجية الأمريكي "ماركو روبيو" ومسؤولين آخرين لبحث التعاون في إطلاق سراح المواطنين الكوريين المعتقلين، ومناقشة الإجراءات الإدارية.وخلال اجتماع حكومي عُقد يوم السبت حول هذا الموضوع، أشار وزير الخارجية إلى استعداده للسفر إلى واشنطن إذا لزم الأمر للتواصل مباشرة مع الإدارة الأمريكية.وكان المكتب الرئاسي قد أعلن في وقت سابق من يوم أمس انتهاء المفاوضات لإطلاق سراحهم، وأضاف أن طائرة مستأجرة ستتجه إلى الولايات المتحدة لإعادتهم إلى البلاد بمجرد انتهاء الإجراءات الإدارية.