رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا يعلن استقالته من منصبه

Photo : YONHAP News

أعلن رئيس الوزراء الياباني "شيغيرو إيشيبا" عن نيته الاستقالة من منصبه، بعد أقل من عام من توليه رئاسة الوزراء، وذلك في أعقاب مطالبات من حزبه لتحمل مسؤولية الهزيمة التاريخية للحزب في الانتخابات البرلمانية في يوليو الماضي.وأعلن إيشيبا في مؤتمر صحفي متلفز عقده في مقر إقامته الرسمي أمس الأحد أن مفاوضات التعريفة الجمركية مع الولايات المتحدة قد توصلت إلى نتائج مهمة، وبالتالي فقد حان الوقت لإفساح المجال لشخص آخر لتولي المنصب. كما طلب إيشيبا من الحزب بدء عملية اختيار بديل له.وقد واجه إيشيبا، التي تولى منصبه في أكتوبر من العام الماضي، ضغوطا شديدة للاستقالة من داخل الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم منذ أن هُزم الحزب في انتخابات مجلس النواب في 20 يوليو.وجاء إعلانه عن الاستقالة قبل يوم واحد من أن يقرر الحزب ما إذا كان سيجري انتخابات قيادية مبكرة، والتي كان من الممكن أن تكون بمثابة حركة افتراضية ضده إذا تمت الموافقة عليها.