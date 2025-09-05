سيول تعرب عن أملها في استمرار العلاقات الإيجابية مع طوكيو رغم استقالة إيشيبا

Photo : YONHAP News

أعرب المكتب الرئاسي الكوري عن أمله في أن تواصل كوريا الجنوبية واليابان الحفاظ على علاقات إيجابية، رغم استقالة رئيس الوزراء الياباني "شيغيرو إيشيبا".جاء ذلك في بيان صادر عن المكتب الرئاسي الكوري اليوم الاثنين بعد يوم واحد من إعلان "إيشيبا" عزمه على الاستقالة من منصبه خلال مؤتمر صحفي تلفزيوني عقده في مقر إقامته.وأكد المكتب الرئاسي أنه يتابع عن كثب التطورات المتعلقة باستقالة "إيشيبا"، غير أنه شدد على أن التعليق المباشر على ذلك سيكون أمرا غير مناسب باعتبار أن المسألة شأن سياسي داخلي في اليابان.وأضاف أن سيول وطوكيو تتشاركان توافقا واسعا بشأن تطوير علاقات ثنائية مستقرة وموجهة نحو المستقبل.يذكر أن "إيشيبا" ظل يُظهر منذ فترة طويلة موقفا تصالحيا إزاء العلاقات مع كوريا الجنوبية.وكان الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ" قد زار اليابان في أواخر شهر أغسطس الماضي قبل زيارته للولايات المتحدة، حيث عقد قمة مع "إيشيبا"، واتفق معه على العمل من أجل مشاركة تعاونية مستقبلية بين البلدين.