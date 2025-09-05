ترامب يقول إن مداهمة مصنع هيون ديه لن تضر بالعلاقات مع سيول

Photo : YONHAP News

قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إن احتجاز حوالي 300 مواطن كوري جنوبي خلال مداهمة نفذتها سلطات الهجرة الأمريكية مؤخرا على مصنع لشركة هيون ديه موتورز بولاية جورجيا، لن يؤثر سلبا على العلاقات بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.جاء ذلك في تصريحات أدلى بها "ترامب" للصحفيين أمس الأحد لدى وصوله إلى قاعدة أندروز الجوية بعد حضوره نهائي فردي الرجال في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للتنس في نيويورك.وردا على سؤال عما إذا كانت المداهمة قد تتسبب في توتر العلاقات مع سيول، أجاب "ترامب" بالنفي، مؤكدا أن الولايات المتحدة تربطها علاقة ممتازة مع كوريا الجنوبية، وأنها أبرمت مؤخرا اتفاقا تجاريا معها.وأشار "ترامب" إلى أن الولايات المتحدة قد تكون بحاجة إلى كوادر ماهرة من الخارج لتدريب الأمريكيين على تنفيذ مهام معقدة في إنتاج البطاريات الثانوية، وأجهزة الكمبيوتر، والسفن.وأضاف أنه سيقوم بمراجعة شاملة للوضع، مشددا على أن بلاده بحاجة إلى استقدام خبراء لتدريب الأمريكيين كي يتمكنوا في النهاية من أداء هذه المهام بأنفسهم.