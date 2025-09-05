وزيرا الدفاع الكوري والياباني يعقدان اجتماعا اليوم في سيول

Photo : YONHAP News

أعلنت وزارة الدفاع الكورية أن وزير الدفاع "آن كيو بيك" سيعقد اجتماعا مع نظيره الياباني "غين ناكاتاني"، الذي يزور كوريا الجنوبية لحضور "حوار سيول الدفاعي"، بعد ظهر اليوم الاثنين.ويعد هذا هو أول اجتماع بين وزيريْ دفاع كوريا الجنوبية واليابان منذ عام وشهرين، بعد الاجتماع الذي عقد في طوكيو في شهر يوليو من العام الماضي، كما تعد هذه هي المرة الأولى التي يزور فيها وزير دفاع ياباني كوريا الجنوبية منذ عام 2015.ومن المتوقع أن يركز الوزيران خلال لقائهما على سبل تعزيز التعاون الأمني الثنائي بين البلدين، والتعاون الثلاثي بين كوريا والولايات المتحدة واليابان، إلى جانب سبل تعزيز الاتصالات بين السلطات الدفاعية.وقد وصل الوزير الياباني "ناكاتاني" إل سيول اليوم الاثنين في زيارة تستغرق يومين.وفي أثناء إقامته في كوريا، سيقوم بزيارة للمقبرة الوطنية، وللأسطور البحري الثاني.