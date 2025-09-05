الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

السياسية

الرئيس لي يجتمع مع رئيسي الحزبين الحاكم والمعارض الرئيسي

Write: 2025-09-08 12:18:53Update: 2025-09-08 13:11:17

الرئيس لي يجتمع مع رئيسي الحزبين الحاكم والمعارض الرئيسي

Photo : YONHAP News

سيجتمع الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ" اليوم الاثنين على مأدبة غداء مع رئيس الحزب الديمقراطي الحاكم "جونغ تشونغ ريه"، ورئيس حزب قوة الشعب المعارض الرئيسي "جانغ دونغ هيوك".
وتعد هذه هي المرة الأولى التي يجتمع فيها الرئيس "لي" مع قادة المعسكرين الحاكم والمعارض من الأحزاب السياسية بعد 78 يوما من اجتماعه مع القائم السابق بأعمال رئيس الحزب الحاكم "كيم بيونغ كي"، ورئيس لجنة الطوارئ للحزب المعارض الرئيسي "كيم يونغ تيه" فور تنصيبه.
وسوف يعقد الرئيس "لي" اجتماعا منفصلا مع رئيس حزب قوة الشعب المعارض الرئيسي "جانغ" بعد انتهاء الاجتماع مع رئيسي الحزب الحاكم والمعارض الرئيسي.
ويعتزم الرئيس "لي" خلال اجتماع اليوم تشارك نتائج زيارته الأخيرة لليابان والولايات المتحدة، وإجراء حوار صريح حول مختلف القضايا الوطنية الراهنة.
موضوعات بارزة

