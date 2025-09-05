المؤسسات الكورية العامة تنفق 7 تريليونات وون إضافية حتى نهاية هذا العام

Photo : YONHAP News

صرح وزير المالية الكوري "كو يون تشول" بأن المؤسسات العامة سوف تنفق مبلغ 7 تريليونات وون إضافية حتى نهاية هذا العام، وتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين لشهر سبتمبر الجاري إلى مستوى يزيد عن 2%، بسبب تأثيرات موجة الحر الشديد والأمطار الغزيرة.جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الوزير "كو" للصحفيين اليوم الاثنين، حيث أضاف أن الحكومة ستضخ جميع الموارد المالية المتاحة في أقرب وقت ممكن لتحقيق نتائج سريعة، وأكد أنه سيعمل على إنعاش الاقتصاد من خلال الاستخدام الفعال للدورة الثانية من القسائم الاستهلاكية وبرامج الاسترداد التفصيلي.وأعرب الوزير كو عن تفهمه للمخاوف المتعلقة بالديون الوطنية، مشددا على أنه لا يمكن تجنب إجراء إصلاح مالي على المديين المتوسط والطويل.كما أوضح أنه من المقرر إطلاق فريق عمل لإصلاح الهيكل المالي برئاسة نائب وزير المالية في غضون شهر سبتمبر الجاري.وقال إن أسعار المنتجات الزراعية تتأثر بشكل كبير بتغير المناخ، مما يؤدي إلى ارتفاع معدل التضخم، وتوقع أن يرتفع معدل تضخم أسعار المستهلك الذي بلغ 1% في شهر أغسطس الماضي، إلى 2% في سبتمبر.