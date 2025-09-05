روزي عضوة بلاك بينك تفوز بجائزة أغنية العام في حفل توزيع جوائز إم تي في للأغاني المصورة

Photo : YONHAP News

فازت المطربة "روزي" عضوة فرقة "بلاك بينك" بجائزة أغنية العام في حفل توزيع جوائز "إم تي في" للأغاني المصورة، عن أغنيتها "أبات"، التي تعاونت فيها مع نجم البوب العالمي "برونو مارس".وتعتبر جوائز "إم تي في" للأغاني المصورة من أشهر جوائز موسيقى البوب في الولايات المتحدة، وتعد هذه هي المرة الأولى التي يُكرّم فيها فنان كوري في فئة أغنية العام.وقالت المطربة "روزي" بعد تكريمها بالجائزة إنها تود أن تشكر الفنان "برونو" على ثقته بها ومساعدته لها، معربة عن سعادتها بالحصول على هذه الجائزة لأنها بمثابة مكافأة على جهودها.وقد تم ترشيح "روزي" للفوز بالجوائز في 8 فئات، منها فئة "أفضل فيديو لهذا العام".ومن جهة ثانية، فازت المطربة "ليسا" عضوة فرقة "بلاك بينك" بجائزة أفضل أغنية بوب كوري عن أغنيتها "ولدت من جديد" التي تعاونت فيها مع مغنية الراب الأمريكية "دوجا كات"، والمطربة وكاتبة الأغاني البريطانية "راي".وبهذا تكون "ليسا" قد فازت بجائزة أفضل أغنية بوب كوري للسنة الثانية على التوالي، وللمرة الثالثة.