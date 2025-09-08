استمرار المشاورات لإعادة 300 مواطن كوري محتجزين في الولايات المتحدة

Photo : YONHAP News

أعلنت وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية أنها تجري حاليا مشاورات مع الولايات المتحدة لإرسال طائرة مستأجرة من أجل إعادة حوالي 300 مواطن كوري تم احتجازهم في مداهمة حديثة نفذتها دائرة الهجرة الأمريكية، لكن الموعد المحدد لم يُتفق عليه بعد.وصرح مسؤول في الوزارة للصحفيين اليوم الاثنين بأن هناك مشاورات مفصلة تجري حاليا لضمان عودة جميع المواطنين الكوريين بأمان وسرعة.وأضاف أنه بمجرد اكتمال الإجراءات الإدارية في الولايات المتحدة، تعتزم الحكومة الكورية إعادتهم جميعا إلى البلاد في أقرب وقت ممكن، موضحا أن أولئك المواطنين الكوريين سوف يعودون من خلال "مغادرة طوعية" بموجب قانون الهجرة الأمريكي.كما أشار إلى أنه تم إجراء مقابلات قنصلية لحوالي 250 شخصا منهم بناء على طلبهم، ولم يتم الإبلاغ عن أي مشاكل صحية أو شكاوى بشأن ظروف الاحتجاز أو انتهاكات لحقوق الإنسان حتى الآن.وقال أيضا إن الحكومة الكورية طلبت عدة مرّات من سلطات الهجرة الأمريكية ضمان عدم تعرض أولئك المعتقلين الكوريين لظروف سيئة، أو معاملة غير عادلة.