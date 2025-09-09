الحكومة الكورية تعلن عن خطط لبناء 1.35 مليون منزل جديد في منطقة العاصمة

Photo : LH

من المقرر أن تبدأ مشروعات البناء الحكومية في كوريا الجنوبية لبناء مليون و350 ألف منزل جديد في منطقة العاصمة سيول بحلول عام 2030.وكشفت الحكومة الكورية عن هذه الخطط في إطار جهودها لزيادة المعروض من المساكن.ولتعزيز المعروض من المساكن في منطقة العاصمة، ستُوكل الحكومة إلى المؤسسة الكورية للأراضي والإسكان مهمة تطوير الأراضي العامة للإسكان حصريا، بدلا من بيعها لمطورين من القطاع الخاص، كما ستعيد الحكومة تصنيف الأراضي غير السكنية المملوكة للمؤسسة الكورية للأراضي والإسكان، مثل المواقع التجارية والعامة، للسماح بمشروعات بناء المساكن.وسوف يتم أيضا السماح بمشروعات بناء المساكن على الأراضي الوطنية والعامة، بالإضافة إلى المواقع غير المُستغلة داخل سيول.وتخطط الحكومة لبدء عمليات بناء 270 ألف منزل جديد سنويا في منطقة العاصمة خلال السنوات الخمس القادمة، ليصل إجمالي عدد المنازل إلى 1.35 مليون منزل.