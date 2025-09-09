الحكومة الكورية تناقش التأشيرات مع الشركات المستثمرة في الولايات المتحدة

Photo : YONHAP News

عقدت حكومة كوريا الجنوبية اجتماعا طارئا مع الشركات المحلية التي تستثمر في الولايات المتحدة، بما في ذلك مجموعة هيون ديه موتور وإل جي إنرجي سوليوشن، بعد أن اعتقلت دائرة الهجرة الأمريكية أكثر من 300 عامل كوري جنوبي خلال مداهمة في موقع بناء في ولاية جورجيا.ووفقا لوزارة التجارة والصناعة والطاقة أمس الاثنين، استعرض نائب وزير التجارة "باك جونغ وان" إجراءات إدارة شؤون الموظفين في كل شركة فيما يتعلق بمشروعات الاستثمار الأمريكية، بما في ذلك مسائل التأشيرات. كما استمع نائب الوزير إلى توصيات الشركات لتحسين نظام إصدار التأشيرات لدعم استثماراتها.وبناء على هذه التوصيات، تخطط الحكومة للتشاور مع الولايات المتحدة بشأن إدخال فئة جديدة من التأشيرات للعمل قصير الأجل أو مرونة في تطبيق النظام الحالي.وخلافا للدول الأخرى التي وقعت معها الولايات المتحدة اتفاقية للتجارة الحرة، لا تُمنح كوريا الجنوبية حاليا حصة محددة لإصدار التأشيرات للمهنيين، بينما لم توافق واشنطن بعد على طلب سيول للحصول على تأشيرة "إي 4" جديدة للعمل المهني.وفي ظل الوضع الراهن، ترسل الشركات الكورية الجنوبية عمالها بتأشيرات "بي 1" لحضور اجتماعات أو توقيع عقود، أو عبر النظام الإلكتروني لتصاريح السفر بدون تأشيرة للأعمال التجارية قصيرة الأجل.