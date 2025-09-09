وزيرا دفاع كوريا الجنوبية واليابان يستكشفان التعاون في التقنيات المتقدمة

Photo : YONHAP News

التقى وزير الدفاع الكوري الجنوبي "آن كيو باك" بوزير الدفاع الياباني "جين ناكاتاني" في سيول أمس الاثنين، في أول زيارة لوزير دفاع ياباني منذ عشر سنوات، حيث اتفق الجانبان على ضرورة تعزيز العلاقات الأمنية، وشددا على التعاون المستقبلي، بما في ذلك التعاون المحتمل في مجالات الذكاء الاصطناعي، والأنظمة غير المأهولة، وتقنيات الفضاء.وكانت هذه هي المرة الأولى التي يُدرج فيها هذا التعاون في مجال التكنولوجيا المتقدمة صراحة في نتائج اجتماع دفاعي ثنائي، مما يشير إلى توسع يتجاوز التدريبات العسكرية التقليدية وتبادل الأفراد.كما تعهد الوزيران بتعزيز التواصل بين مؤسساتهما الدفاعية، وزيادة المشاورات والتبادلات المنتظمة، ودعم المبادرات الثقافية مثل مشاركة كوريا الجنوبية في مهرجان قوات الدفاع الذاتي اليابانية.وأكد الوزيران التزامهما المشترك بمواجهة التهديدات النووية والصاروخية من قبل كوريا الشمالية، مع معالجة المخاوف بشأن تعميق التعاون العسكري بين بيونغ يانغ وموسكو.وسوف يزور ناكاتاني، الموجود في سيول لحضور "حوار سيول الدفاعي" لعام 2025، المقبرة الوطنية والأسطول الثاني لكوريا الجنوبية، حيث من المقرر أن يُحيي ذكرى البحارة الستة والأربعين الذين لقوا حتفهم في غرق السفينة "تشون آن" في عام 2010.