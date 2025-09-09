الرئيس يأمر بإجراء عمليات تفتيش شاملة لأماكن العمل بحثا عن حالات تأخير الأجور

Photo : YONHAP News

وجّه الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ" أمس الاثنين المسؤولين بإجراء تحقيقات شاملة في أماكن العمل عند الإبلاغ عن أي حالة تأخر في دفع الأجور.وفي إحاطة إعلامية، قالت المتحدثة باسم الرئاسة "كانغ يو جونغ" إن الرئيس أمر بتحسين الرقابة الشاملة على متأخرات الأجور وحثّ على اتخاذ تدابير وقائية أشد، كما شدد على أنه لا ينبغي أن يتضرر أي عامل من عدم دفع أجره، وطلب من الوزارات توظيف المزيد من مفتشي العمل إذا لزم الأمر لتحسين الإجراءات.وحاليا، تُراجع مكاتب العمل شكوى العامل فقط، دون التحقق مما إذا كان آخرون في نفس الموقع قد تأثروا أيضا.ويأتي أمر الرئيس في أعقاب توجيهه السابق الأسبوع الماضي بإجراء تحقيق لتقصي الحقائق في سوء المعاملة ومتأخرات الأجور بين العمال الأجانب في كوريا الجنوبية.