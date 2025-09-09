الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

أربعة رجال تورطوا في أعمال شغب بمحكمة سيول يخسرون استئنافهم

Write: 2025-09-09 10:08:27

Photo : YONHAP News

أكدت محكمة الاستئناف الكورية أمس الاثنين أحكام السجن الصادرة بحق أربعة رجال متورطين في أعمال شغب عنيفة شهدتها محكمة غرب سيول في وقت سابق من هذا العام.
وكان اثنان من المتهمين، وهما "كيم" و"تشو"، قد حُكم عليهما بالسجن 18 شهرا وسنة واحدة على التوالي في محاكمتهما الأولى، بينما حُكم على اثنين آخرين، وهما "سو" و"تشو" أيضا، بالسجن عاما وسنتين ونصف.
ورفضت المحكمة جميع الطعون الأربعة، قائلة إن أفعالهم بإلقاء الطوب والزجاجات على قاعة المحكمة وتحطيم الممتلكات داخلها تُعدّ جرائم خطيرة تُقوّض سيادة القانون.
وقد وقعت تلك الحادثة يوم 19 يناير، عندما اقتحم الرجال المحكمة غاضبين من اعتقال الرئيس السابق "يون صوك يول".
وقال القضاة إن خطورة الجريمة جعلت من التساهل أمرا مستحيلا، وقرروا أن الأحكام الأصلية لم تكن مُفرطة.
