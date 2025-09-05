كوريا تبدأ استعداداتها لإعادة مواطنيها المحتجزين لدى الولايات المتحدة

Photo : YONHAP News

بدأت حكومة كوريا الجنوبية استعدادات لإعادة المواطنين الكوريين الذين تم احتجازهم في مداهمة نفذتها إدارة الهجرة الأمريكية مؤخرا على موقع بناء مصنع للبطاريات في ولاية جورجيا.وقال "تشو كي جونغ" القنصل العام في سفارة كوريا الجنوبية في واشنطن، في تصريحات أدلى بها للصحفيين أمس الاثنين في مركز فولكستون لإدارة الهجرة والجمارك في جورجيا، إن المسؤولين القنصليين الكوريين التقوا بجميع المحتجزين ويستعدون لتنظيم رحلتهم على متن طائرة مستأجرة.وبما أن معظم المحتجزين اختاروا المغادرة الطوعية، فمن المتوقع أن يستقل الغالبية العظمى من أولئك الكوريين البالغ عددهم حوالي 300، طائرة مستأجرة.وردا على سؤال حول ما إذا كان أي من المحتجزين يرغب في البقاء، قال تشو إنه لا يستطيع التعليق على هذا الأمر حاليا، وأضاف أن كوريا الجنوبية تعمل على حل العديد من المشكلات الفنية بتعاون جيد من الجانب الأمريكي.وقال أيضا إن من يغادر طواعية لن يواجه أي قيود على الدخول المستقبلي إلى الولايات المتحدة.