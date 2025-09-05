الحكومة الأمريكية تقول إنها ستقوم بترحيل الكوريين المحتجزين

Photo : YONHAP News

قالت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية "كريستي نويم" إن معظم المواطنين الكوريين الجنوبيين الذين احتجزوا في مداهمة أمريكية حديثة بواسطة إدارة الهجرة، قد احتُجزوا لتجاهلهم أوامر الترحيل، وبالتالي فسوف يتم "ترحيلهم".وقال تقرير نشرته وكالة "أسوشيتد برس" إن الوزيرة الأمريكية أدلت بهذه التصريحات للصحفيين أمس الاثنين خلال زيارة إلى لندن لحضور اجتماع لوزراء مجموعة "فايف آيز" التي تهدف لمشاركة وتبادل المعلومات المخابراتية.وأوضحت "نويم" أن العديد من الأفراد الذين احتجزوا خلال تلك العملية في جورجيا سيتم "ترحيلهم"، مشددة على أن الولايات المتحدة تلتزم بالقانون.وقالت الوزيرة إن بعض هؤلاء كان لهم نشاط إجرامي يتجاوز مجرد البقاء في الولايات المتحدة بعد أوامر الترحيل النهائية، وسوف يواجهون عواقب ذلك.وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي توصلت فيه كوريا الجنوبية إلى اتفاق واسع النطاق مع سلطات الهجرة الأمريكية لإطلاق سراح المحتجزين من خلال المغادرة الطوعية بدلا من الترحيل.