الزعيم الكوري الشمالي يشرف على اختبار محرك صاروخ جديد عابر للقارات

Photo : YONHAP News

أجرت كوريا الشمالية اختبارا على محرك عالي الدفع يعمل بالوقود الصلب باستخدام مادة الكربون، لصاروخ باليستي عابر للقارات، وذلك تحت إشراف زعيمها كيم جونغ أون.وأوضح تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الثلاثاء أن إدارة الصواريخ، بالتعاون مع أكاديمية المواد الكيميائية، أجرت اختبارا آخر أمس على محرك عالي الدفع يعمل بالوقود الصلب باستخدام مادة ألياف الكربون المركبة.وأضاف التقرير أن هذا الاختبار هو التاسع من نوعه على الإطلاق، والأخير في مرحلة التطوير، مشيرا إلى أن أقصى قوة دفع للمحرك تبلغ ألفا و971 كيلو نيوتن.وأشاد كيم بتطوير المحرك، معتبرا إياه إنجازا استراتيجيا مهما في التحديث الدفاعي، ووصفه بأنه يمثل خطوة مهمة في توسيع وتعزيز القدرات الاستراتيجية النووية لكوريا الشمالية.وقد صدر هذا التقرير بعد أسبوع من زيارة كيم لمعهد الأبحاث الذي طوّر هذا المحرك، والذي قالت كوريا الشمالية آنذاك إنه سيُستخدم في الصواريخ الباليستية العابرة للقارات مستقبلا، بما في ذلك نظام يُسمى "هوا صونغ 20".