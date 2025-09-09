كوريا الجنوبية تُجري محادثات دفاعية مع الفلبين وتركيا وفنلندا

Photo : YONHAP News

أجرى وزير الدفاع الكوري الجنوبي "آن غيو باك" محادثات مع نظيره الفلبيني أمس الاثنين حيث تمت مناقشة الأمن الإقليمي والتعاون الثنائي في مجال الدفاع وصناعة الأسلحة.ووفقا لوزارة الدفاع في سيول، التقى "آن" بوزير الدفاع الفلبيني "غيلبرتو تيودورو" على هامش حوار سيول الدفاعي. وخلال الاجتماع، قدم الوزير "آن" الشكر إلى الفلبين على مشاركتها في الحرب الكورية، ولأنها كانت أول دولة آسيوية تفعل ذلك، وكذلك على دورها المستمر كعضو في قيادة قوات الأمم المتحدة. واتفق الوزيران على توسيع التعاون الدفاعي الثنائي بين البلدين في إطار المشاركة الاستراتيجية التي أُقيمت بينهما في العام الماضي.وأشار الوزيران إلى أن شركات كورية جنوبية رائدة شاركت في مشروعات التحديث العسكري في الفلبين، مما ساهم في تعزيز قدراتها الأمنية والدفاعية.ومن ناحية أخرى، أجرى نائب وزير الدفاع الكوري "لي دو هي" محادثات منفصلة مع نظيريْه التركي والفنلندي أمس أيضا، حيث تمت مناقشة سبل تعزيز التعاون في صناعة الدفاع والأسلحة.