استئناف مفاوضات العمل الكورية الأمريكية بشأن اتفاقية الرسوم الجمركية

استأنفت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة مفاوضات العمل لمتابعة اتفاقية الرسوم الجمركية التي توصل إليها الجانبان في نهاية شهر يوليو الماضي.وقد بدأ الوفد الكوري المسؤول عن المفاوضات زيارة للعاصمة الأمريكية واشنطن، حيث يجري مشاورات بدءا من اليوم مع مسؤولين من مكتب الممثل التجاري الأمريكي ووزارة التجارة.وكان البلدان قد أبرما الاتفاقية يوم 30 يوليو الماضي، ثم أكدا على الإطار العام لها في مباحثات القمة الكورية الأمريكية التي عقدت يوم 25 أغسطس، لكنهما لم يستكملا الاتفاق على التفاصيل.ومن المتوقع أن يتم في مفاوضات العمل تناول مسألة تحقيق حزمة الاستثمار الكورية في الولايات المتحدة مقابل القرار الأمريكي بتخفيض الرسوم الجمركية المتبادلة من 25% إلى 15%، وبعض نقاط الجدل مثل الحجر الزراعي والحيواني.ومن بين المسائل الرئيسية أيضا: كيفية بلورة حزمة الاستثمار الكورية في الولايات المتحدة، حيث يفضل الجانب الكوري استثمار 150 مليار دولار في بناء السفن، و200 مليار دولار في الصناعات الاستراتيجية مثل أشباه المواصلات، كما يفضل الاستثمار المباشر بحوالي 5% من الحزمة، والدعم غير المباشر للمشروعات الاستثمارية من خلال القروض والضمانات. وفي المقابل، يطلب الجانب الأمريكي بقوة من الجانب الكوري الاستثمار في الأسهم في قطاعات محددة بشكل مباشر وبنسبة عالية.