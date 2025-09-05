الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

غوغل توافق على إزالة الإحداثيات الأمنية من الخرائط الكورية

Write: 2025-09-09 14:03:37Update: 2025-09-09 14:29:48

غوغل توافق على إزالة الإحداثيات الأمنية من الخرائط الكورية

Photo : YONHAP News

صرحت  شركة  تكنولوجيا  المعلومات العملاقة  "غوغل"  بأنها  قبلت  بمطالب الحكومة  الكورية  الجنوبية حول  حجب  المنشآت الأمنية  في  صور  الأقمار  الاصطناعية. 
جاء  ذلك  في  تصريحات أدلى  بها  "كريس تيرنر"  نائب  مدير  شؤون  السياسة العامة  والمعلومات  في  شركة  غوغل،  حيث  قال  إنه  سيتم  تعزيز  التعاون مع  الحكومة  الكورية لمعالجة  المخاوف  التي  أثيرت  بشأن  طلب  نقل  بيانات  الخرائط، وأكد  أن  غوغل  قبلت  بمطالب الحكومة  الكورية  بشأن  حجب  إحداثيات المناطق  الأمنية. 
الجدير  بالذكر أن  كوريا  الجنوبية تحظر  نقل  الخرائط عالية  الدقة  الأكثر تفصيلا،  بمقياس  واحد  إلى  25  ألفا،  إلى  الخارج،  لأسباب عسكرية  وأمنية. 
وبالإضافة  إلى  ذلك،  أوضح  تيرنر  خطة  تعزيز  التعاون مع  شركاء  غوغل  المحليين،  بما  في  ذلك  شركة  "تي ماب  موبيليتي"،  حيث  قال  إن  غوغل  ستواصل التعاون  مع  الحكومة الكورية  من  جهة،  وتعزز  المشاركة مع  الشركات  الكورية ذات  الصلة.
وأضاف  أن  غوغل  تدرس  أيضا  خيار  شراء  واستخدام صور  الأقمار  الاصطناعية التي  تمت  الموافقة عليها  من  قبل  الحكومة  الكورية والمُعدّلة  مسبقا،  من  شركاء  محليين إذا  لزم  الأمر.
