مقاطعة شمال كيونغ سانغ تروّج لمدينة كيونغ جو في ماليزيا

Write: 2025-09-09 14:04:00Update: 2025-09-09 14:30:11

Photo : YONHAP News

شاركت  مقاطعة شمال  كيونغ  سانغ  ومؤسسة  كيونغ  بوك  للثقافة والسياحة  في  معرض  السياحة  الماليزية لعام  2025  الذي  أقيم  في  مركز  المؤتمرات الدولية  في  ماليزيا في  الفترة  من  5  إلى  8  من  سبتمبر  الجاري، حيث  تم  تقديم  العديد  من  المحتويات  الكورية بهدف  جذب  الاهتمام المتزايد  سريعا  بالثقافة الكورية،  نحو  السفر  إلى  منطقة  كيونغ  بوك  والترويج  لجاذبية مدينة  كيونغ  جو  التي  ستستضيف قمة  منظمة  آبيك  في  شهر  أكتوبر  القادم. 
وتحت  عنوان  "الخريف  والشتاء" الذي  يعكس  خصائص  موسمية  غير  متوفرة  في  ماليزيا،  أدارت  المقاطعة  جناحا  ترويجيا  خاصا  بها  داخل  الجناح  الكوري، حيث  قدمت  موارد  سياحية  متنوعة، مثل  مواقع  تصوير  الدراما  التلفزيونية ومواقع  التراث  العالمي لليونسكو  في  المقاطعة. 
وفي  اليوم  الأخير  من  معرض  السياحة الدولي،  تمت  استضافة 50  ممثلا  من  وكالات  السفر  المحلية  في  ماليزيا  في  عرض  ترويجي، حيث  تم  تقديم  محتويات  سياحية متنوعة  حسب  المواسم والموضوعات،  في  المدن  السياحية  الرئيسية بالمقاطعة  الكورية.
