مقاطعة شمال كيونغ سانغ تروّج لمدينة كيونغ جو في ماليزيا

Photo : YONHAP News

شاركت مقاطعة شمال كيونغ سانغ ومؤسسة كيونغ بوك للثقافة والسياحة في معرض السياحة الماليزية لعام 2025 الذي أقيم في مركز المؤتمرات الدولية في ماليزيا في الفترة من 5 إلى 8 من سبتمبر الجاري، حيث تم تقديم العديد من المحتويات الكورية بهدف جذب الاهتمام المتزايد سريعا بالثقافة الكورية، نحو السفر إلى منطقة كيونغ بوك والترويج لجاذبية مدينة كيونغ جو التي ستستضيف قمة منظمة آبيك في شهر أكتوبر القادم.وتحت عنوان "الخريف والشتاء" الذي يعكس خصائص موسمية غير متوفرة في ماليزيا، أدارت المقاطعة جناحا ترويجيا خاصا بها داخل الجناح الكوري، حيث قدمت موارد سياحية متنوعة، مثل مواقع تصوير الدراما التلفزيونية ومواقع التراث العالمي لليونسكو في المقاطعة.وفي اليوم الأخير من معرض السياحة الدولي، تمت استضافة 50 ممثلا من وكالات السفر المحلية في ماليزيا في عرض ترويجي، حيث تم تقديم محتويات سياحية متنوعة حسب المواسم والموضوعات، في المدن السياحية الرئيسية بالمقاطعة الكورية.