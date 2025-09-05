الحكومة الكورية تخطط لتأمين 200 ألف من وحدات معالجة الرسومات

Photo : KBS News

صرح وزير العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الكوري "بيه كيونغ هون" بأن الحكومة الكورية الجنوبية تعتزم تأمين أكثر من 200 ألف وحدة من وحدات معالجة الرسومات المتطورة حتى عام 2030.وأعلن الوزير "بيه" عن هذه الخطة في برنامج تلفزيوني على قناة كي بي إس، أمس، حيث أوضح أن الخطة تتضمن تأمين 50 ألف وحدة من وحدات معالجة الرسومات في أسرع وقت ممكن، ثم زيادة العدد تدريجيا إلى 200 ألف وحدة.وقال إن الحكومة الكورية لديها خطة لتأمين 50 ألف وحدة بحلول عام 2028، وتهدف من خلال تسريع الاستثمار الخاص إلى تأمين أكثر من 200 ألف وحدة بحلول عام 2030.وفيما يتعلق بتركيز الحكومة على الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك تخصيص 10 تريليونات وون لميزانية الذكاء الاصطناعي في العام القادم، أوضح الوزير "بيه" أن الهدف النهائي هو بناء "مجتمع الذكاء الاصطناعي الأساسي".ووصف الوزير هذه السياسة بأنها تهدف إلى تمكين كل مواطن من تحسين جودة حياته من خلال مساعد شخصي يعمل بالذكاء الاصطناعي، وحماية نفسه من الأزمات في الأمن الغذائي، والمناخ، والكوارث. كما أكد أن هذا الاستثمار المكثف في الذكاء الاصطناعي الآن سيشكل الأساس للتنافس مع القوى الرائدة في هذا المجال مثل الولايات المتحدة والصين، مشددا على أن الوقت الحالي هو الأنسب لذلك، موضحا أن مؤشر التنافسية الكورية في مجال الذكاء الاصطناعي يحتل حاليا المركز السادس عالميا.