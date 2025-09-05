الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

العلوم

الحكومة الكورية تخطط لتأمين 200 ألف من وحدات معالجة الرسومات

Write: 2025-09-09 14:04:22Update: 2025-09-09 14:30:49

الحكومة الكورية تخطط لتأمين 200 ألف من وحدات معالجة الرسومات

Photo : KBS News

صرح  وزير  العلوم  وتكنولوجيا المعلومات  والاتصالات  الكوري "بيه  كيونغ  هون" بأن  الحكومة  الكورية الجنوبية  تعتزم  تأمين  أكثر  من  200  ألف  وحدة  من  وحدات  معالجة الرسومات  المتطورة  حتى  عام  2030. 
وأعلن  الوزير "بيه"  عن  هذه  الخطة  في  برنامج  تلفزيوني على  قناة  كي  بي  إس،  أمس،  حيث  أوضح  أن  الخطة  تتضمن  تأمين  50  ألف  وحدة  من  وحدات  معالجة  الرسومات في  أسرع  وقت  ممكن،  ثم  زيادة  العدد  تدريجيا  إلى  200  ألف  وحدة. 
وقال  إن  الحكومة  الكورية لديها  خطة  لتأمين 50  ألف  وحدة  بحلول  عام  2028،  وتهدف  من  خلال  تسريع  الاستثمار الخاص  إلى  تأمين  أكثر  من  200  ألف  وحدة  بحلول  عام  2030. 
وفيما  يتعلق  بتركيز  الحكومة على  الاستثمار  في  الذكاء  الاصطناعي، بما  في  ذلك  تخصيص  10  تريليونات  وون  لميزانية  الذكاء الاصطناعي  في  العام  القادم،  أوضح  الوزير  "بيه"  أن  الهدف  النهائي هو  بناء  "مجتمع الذكاء  الاصطناعي  الأساسي". 
ووصف  الوزير هذه  السياسة  بأنها  تهدف  إلى  تمكين  كل  مواطن  من  تحسين  جودة  حياته  من  خلال  مساعد  شخصي  يعمل  بالذكاء  الاصطناعي، وحماية  نفسه  من  الأزمات  في  الأمن  الغذائي، والمناخ،  والكوارث.  كما  أكد  أن  هذا  الاستثمار المكثف  في  الذكاء الاصطناعي  الآن  سيشكل  الأساس  للتنافس مع  القوى  الرائدة في  هذا  المجال مثل  الولايات  المتحدة والصين،  مشددا  على  أن  الوقت  الحالي  هو  الأنسب  لذلك،  موضحا  أن  مؤشر  التنافسية الكورية  في  مجال  الذكاء  الاصطناعي يحتل  حاليا  المركز السادس  عالميا.
قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;