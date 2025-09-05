رئيس الحزب الحاكم يدعو حزب قوة الشعب للانفصال عن قوى التمرد

Photo : YONHAP News

أكد "جونغ تشونغ ليه" رئيس الحزب الديمقراطي الحاكم على افتتاح عصر السيادة الشعبية مع حكومة الرئيس "لي جيه ميونغ" من خلال تصفية التمرد والإصلاحات الثلاث الكبرى.جاء ذلك في خطاب ألقاه أمام البرلمان بصفته زعيما للتكتل البرلماني، حيث قال إن القضاء على التمرد ليس مسألة انتقام سياسي أو صراعات سياسية بين التقدميين والمحافظين، بل هو روح العصر.وقال جونغ إن تصفية التمرد تعني تصفية الأعمال الشريرة التي ارتكبت خلف قناع العدالة من خلال خصخصة السلطة واستغلال الانقسام، وتصفية الفساد الذي تجاهل حياة الشعب، وشدد على أنها دعوة لتصفية القوى التي دمرت الدستور، وانتهكت واجبها في قيادة القوات المسلحة وفقا للدستور، وخانت الشعب ودفعت به نحو الهاوية.كما قال إن المحافظين يمكنهم النهوض أخلاقيا من خلال الانفصال عن قوى التمرد، وأضاف أنه الوقت قد حان الآن لحل القضايا القديمة المتمثلة في تصفية المشاكل التاريخية بالتعاون مع التقدميين والمحافظين من أجل بناء الديمقراطية والعدالة الحقيقيتين.وحث جونغ حزب قوة الشعب المعارض الرئيسي على الانفصال عن التمرد وتقديم اعتذار مخلص إلى الشعب، محذرا من أنه سيصبح هدفا لقرار حل الحزب باعتباره غير دستوري إذا لم ينفصل عن قوى التمرد.وبالإضافة إلى ذلك، طلب جونغ من الحزب المعارض الخروج من إطار الماضي البالي ذي النظرة اليمينية المتطرفة، ومد يده للديمقراطية.