الرئاسة الكورية لمجلس الأمن تعد مسودة قرار بشأن إيران

نقل تقرير نشرته وكالة رويترز للأنباء أمس عن مصادر دبلوماسية مطلعة قولها إن كوريا الجنوبية، التي تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي حاليا، قد أعدت مسودة قرار تستهدف به التصويت على تمديد تعليق العقوبات على إيران.جاء ذلك متابعة لقرار اتخذته 3 دول أوربية، هي المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا بشأن إجراءات العودة إلى الوضع الأصلي من أجل استعادة فرض الأمم المتحدة عقوباتها على إيران.وينص قرار الأمم المتحدة رقم 2231 الذي يمثل أساسا لخطة العمل المشترك والشامل التي توصلت إليها إيران مع القوى الكبرى في عام 2015، على أنه إذا تم تفعيل إجراء الاستعادة فعلى مجلس الأمن أن يقوم خلال 30 يوما بالتصويت على قرار يقضي بتمديد تعليق العقوبات، وإذا لم يتم اعتماد القرار فسوف تتم إعادة فرض العقوبات على إيران.ومن أجل تبني القرار، ينبغي أن توافق عليه 9 دول على الأقل من بين الدول الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن، وألا تستخدم أيٌّ من الدول دائمة العضوية، وهي: الولايات المتحدة وروسيا والصين والمملكة المتحدة وفرنسا، حق النقض.ومع ذلك تبدو احتمالية تبني القرار ضعيفة، حيث إنه من المتوقع أن تستخدم المملكة المتحدة وفرنسا حق النقض إذا لم تستجب إيران لـ3 مطالب، هي: استئناف المفاوضات، وتنفيذ التزاماتها تجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واتخاذ إجراءات لتهدئة المخاوف بشأن مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب.