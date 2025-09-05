الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

الرئاسة الكورية لمجلس الأمن تعد مسودة قرار بشأن إيران

Write: 2025-09-09 14:05:07Update: 2025-09-09 14:31:24

الرئاسة الكورية لمجلس الأمن تعد مسودة قرار بشأن إيران

Photo : YONHAP News

نقل  تقرير  نشرته  وكالة  رويترز  للأنباء أمس  عن  مصادر  دبلوماسية  مطلعة  قولها  إن  كوريا  الجنوبية، التي  تتولى  رئاسة  مجلس  الأمن  الدولي  حاليا، قد  أعدت  مسودة  قرار  تستهدف به  التصويت  على  تمديد  تعليق  العقوبات  على  إيران.
جاء  ذلك  متابعة  لقرار  اتخذته  3  دول  أوربية، هي  المملكة  المتحدة وفرنسا  وألمانيا  بشأن  إجراءات  العودة إلى  الوضع  الأصلي من  أجل  استعادة فرض  الأمم  المتحدة عقوباتها  على  إيران. 
وينص  قرار  الأمم  المتحدة رقم  2231  الذي  يمثل  أساسا  لخطة  العمل  المشترك  والشامل التي  توصلت  إليها  إيران  مع  القوى  الكبرى في  عام  2015،  على  أنه  إذا  تم  تفعيل  إجراء  الاستعادة  فعلى  مجلس  الأمن  أن  يقوم  خلال  30  يوما  بالتصويت على  قرار  يقضي  بتمديد  تعليق  العقوبات،  وإذا  لم  يتم  اعتماد  القرار فسوف  تتم  إعادة  فرض  العقوبات على  إيران. 
ومن  أجل  تبني  القرار، ينبغي  أن  توافق  عليه  9  دول  على  الأقل  من  بين  الدول  الأعضاء  الـ15  في  مجلس  الأمن،  وألا  تستخدم  أيٌّ  من  الدول  دائمة  العضوية، وهي:  الولايات  المتحدة وروسيا  والصين  والمملكة المتحدة  وفرنسا،  حق  النقض. 
ومع  ذلك  تبدو  احتمالية تبني  القرار  ضعيفة، حيث  إنه  من  المتوقع  أن  تستخدم  المملكة المتحدة  وفرنسا  حق  النقض  إذا  لم  تستجب  إيران  لـ3  مطالب،  هي:  استئناف  المفاوضات، وتنفيذ  التزاماتها  تجاه  الوكالة  الدولية للطاقة  الذرية،  واتخاذ إجراءات  لتهدئة  المخاوف بشأن  مخزونها  من  اليورانيوم  عالي  التخصيب.
