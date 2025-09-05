طائرة مستأجرة تتجه الولايات المتحدة لإعادة الكوريين المحتجزين هناك

Photo : YONHAP News

ستغادر طائرة مستأجرة العاصمة سيول إلى الولايات المتحدة غدا الأربعاء على أقرب تقدير لإعادة العمال الكوريين الجنوبيين المحتجزين في مداهمة ضخمة نفذتها سلطات الهجرة الأمريكية في موقع بناء مصنع للبطاريات في ولاية جورجيا."ووفقًا لما أوضحته صناعة الطيران الكورية اليوم الثلاثاء، تخطط شركة الخطوط الجوية الكورية لتسيير رحلة من مطار "إنتشون" الدولي إلى مطار "هارتسفيلد-جاكسون أتلانتا" الدولي صباح الغد لنقل المحتجزين الكوريين إلى الوطن.ويمكن للطائرة، التي تضم 368 مقعدًا، أن تستوعب جميع الكوريين الذين يزيد عددهم عن 300 شخص في رحلة واحدة.ومن المتوقع أن تقوم الطائرة برحلة فارغة إلى الولايات المتحدة وتعود بالركاب في وقت متأخر من بعد ظهرالغد..وسوف يتم نقل الكوريين الجنوبيين بالحافلة من مركز الاحتجاز في "فولكستون" بولاية "جورجيا" إلى مطار "أتلانتا"، على بعد حوالي أربع ساعات ونصف بالسيارة، لركوب الطائرة.وكان العمال الكوريون من بين 475 شخصًا تم اعتقالهم يوم الخميس الماضي خلال مداهمة قامت بها سلطات الهجرة الأمريكية في موقع بناء مصنع البطاريات الذي تديره مجموعة "هيون دي موتور وشركة "إل جي إنرجي سوليوشن"."